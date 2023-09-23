Инцидент произошел еще в августе, но о нем стало известно только сейчас.

В городе Гуково Ростовской области "вагнеровец", который вернулся с фронта, напился со своим другом, а затем изнасиловал его.

Как сообщают пропагандистские российские СМИ, 43-летний зек-"вагнеровец" попал на фронт прямехонько из колонии. Спустя шесть месяцев боев, в которых ему посчастливилось выжить, наемник вернулся в родной город.

В августе мужчина устроил застолье, на которое пригласил давнего друга. После алковечерки между ними возник спор, в результате которого "вагнеровец" несколько раз вонзил нож в спину товарища. Когда тот без сознания упал на пол, "вагнеровец" взял метлу и грубо изнасиловал ею своего друга.

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Ранее жителю Архангельской области Вячеславу Самойлову в 2022 году вынесли приговор за убийство своей сожительницы в виде 9 лет и семи месяцев колонии строгого режима. Однако теперь его освободили от наказания и помиловали после участия в войне в Украине.

Перед этим в Бурятии наемник ЧВК "Вагнер" напал с гранатой на женщину. Ранее его судили за кражу, грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть. А ранее в Москве еще один участник войны против Украины напал на соседку, жестоко избил ее и поджег кровать.

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