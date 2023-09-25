Мужчина не простил супруге решение подать на развод.

В одном из районов Омской области России многодетный отец убил двух сыновей и шурина, а после покончил с собой. Так он решил отомстить жене, которая подала на развод, пишет Mash.

По информации журналистов, 36-летний Дмитрий М. последние полгода жил у матери из-за конфликта с женой Юлией. Накануне вечером он приехал к своей семье, чтобы посидеть с годовалой дочкой и тремя сыновьями, пока жене нужно было уехать по делам.

Мужчина предложил супруге забыть разногласия и снова зажить как обычная семья, но женщина отказалась, сославшись на "многие причины". Тогда Дмитрий достал из сейфа ружье и выстрелил в 27-летнего шурина, который в этот момент тоже был в доме.

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"Юлия схватила дочку на руки и приказала сыновьям бежать к соседям. В это время отец навёл мушку и выстрелил в спину 3-летнему мальчику. 5-летнего догнал за оградой и тоже застрелил. После этого покончил с собой", – пишет Mash.

Женщина вместе с дочкой и старшим 6-летним сыном сумела спастись.

Реалии "русского мира"

Как писал УНИАН, в Белгороде полицейские долго и жестоко пытали россиянина, которого задержали по подозрению в поджоге инсталляции в виде буквы "Z". Мужчину вывезли в лес, где над ним издевались в течение 4-5 часов.

Также мы рассказывали, как в Ростовской области "герой СВО", вернувшись с фронта, напился со своим другом, а затем порезал его ножом и после изнасиловал метлой.

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