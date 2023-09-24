Мужчину обвинили в хранении взрывчатки, хотя задержали его за повреждение придорожной инсталляции.

Россиянин, которого задержали за поджог инсталляции в виде буквы "Z" в Белгороде, рассказал о пытках в полиции. Детали этих издевательств изданию "Новая вкладка" рассказала его адвокат Евгения Суслова.

По словам Ильи Ч. (так зовут потерпевшего), его задержали пятеро неизвестных в гражданской одежде, которые не представились. Его силой посадили в машину и куда-то повезли. По пути ему надели мешок на голову, а на руки — наручники. В дороге похитители постоянно избивали Илью, требуя рассказать о своем "кураторе". Поездка закончилась в лесу, где несчастного пытали в течение 4-5 часов.

"Применяли электрошокер, которым мне наносили удары током в количестве более 200 раз. Кто-то из мужчин с топором в руках грозился, что отрубит мне ноги, но они этого не сделали. Использовали газовую горелку, которую мне подносили в область спины на голое тело. В один из моментов мне облили ноги какой-то горючей смесью и говорили, что сейчас мне подожгут ноги", — рассказал он.

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Поскольку никаких кураторов мужчина не имеет, удовлетворить интерес садистов он не мог. Поэтому в итоге ему просто продиктовали текст показаний, который он должен был воспроизвести в полиции.

После этого Илью отвезли к нему домой, где состоялся незаконный обыск – без соблюдения каких-либо протокольных процедур. Только после этого избитого и полуживого россиянина отвезли в полицию, где начали оформлять дело согласно процедуре.

При этом мужчине решили "нарисовать" довольно жесткую статью о "незаконном приобретении, передаче, хранении взрывных устройств и взрывчатых веществ". На каком основании выбрана така квалификация, не уточняется.

В полиции адвокат смогла зафиксировать следы побоев на камеру телефона.

Поджог буквы Z в Белгороде

Как писал УНИАН, 18 сентября неизвестный противник российской агрессии поджог на одной из улиц Белгорода инсталляцию в виде буквы "Z" – российского аналога гитлеровской свастики и символа военной агрессии.

Мужчина подошел к иллюминированной Z и поджег ее, а затем сразу же убежал. Но пламя лишь ненадолго вспыхнуло и вскоре начало гаснуть - к тому же пожар принялся тушить один из очевидцев.

Мэр города Валентин Демидов утверждает, что символ агрессии практически не пострадал, а поджигателя сразу начали разыскивать.

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