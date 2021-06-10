Многочисленные жалобы по поводу дороги местным властям и правительству, по словам местных, не дали никакого результата.

Жители российской деревни Верхний Карбуш (Омская область) записали видеообращение к федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель. Они просят немецкого лидера помочь с ремонтом дороги на улице Карбышева.

Видео опубликовано в одном из омских пабликов в ВК.

В обращении жители объяснили, что деревня была образована рубеже XIX-XX веков российскими немцами. Многочисленные жалобы по поводу дороги местным властям и правительству, по словам местных, не дали никакого результата.

«Наше правительство помогает другим странам, мы бы очень хотели обратиться к вам, поскольку здесь действительно очень много людей, корни которых немецкие... Я думаю, наше правительство, российское, не будет обижаться, что мы обращаемся к вам», - объяснили жители Верхнего Карбуша.

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Текст обращения на немецком языке был отправлен в офис канцлера Германии.

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Автор: Дмитрий Захаров