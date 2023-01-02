Отмечается, что российские оккупанты не чувствуют себя в безопасности на украинском полуострове.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев начал вывозить свое имущество за границу. Также он вывез из Крыма детей и животных.

По данным Центра национального сопротивления, гауляйтер выбрал в качестве "убежища" Кипр.

"Похоже, что московские прихвостни не очень уверены в безопасности своих семей и в собственном будущем, несмотря на свои же заявления, которые они делают на камеру. В целом все поведение оккупантов не указывает на то, что они верят в то, что "Россия здесь навсегда", - говорится в сообщении.

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Кроме того, на временно оккупированных территориях россияне продолжают мародерствовать, а своих родственников вывозят как можно дальше.

Освобождение Крыма - что известно

В конце ноября прошлого года советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что Украина через шесть месяцев вернет полуостров.

При этом NBC News пишет, что у Киева есть военный потенциал, чтобы вернуть Крым, но Путин может применить ядерное оружие.

Также генерал США в отставке Бен Ходжес спрогнозировал, что Украина освободит временно оккупированный Крым до конца лета 2023 года.

Кроме того, на фоне разговоров об освобождении полуострова в Крыму часто звучат взрывы. Одним из самых громких инцидентов стал взрыв на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

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