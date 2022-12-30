Утверждается, что силы ПВО оккупантов сбили некий объект. Об этом заявляют и оккупационные власти.

В пятницу, 30 декабря, ряд местных пабликов оккупированного Севастополя сообщил об очень громких взрывах в городе. В данный момент известно мало подробностей.

О том, что в Севастополе гремят взрывы, сообщает Телеграмм-канал "ЧП Севастополь" и публикует соответствующее видео. На нем видна, предположительно, работа ПВО оккупантов. Вот что пишут админы тг-канала:

"Очень громко, работает ПВО! Без паники".

Также паблик опубликовал фото с места взрывов, на котором видно след от ракеты над Севастополем. "А из Инкермана сообщают, что окна и предметы в доме тряслись. По наблюдениям очевидцев, самый мощный взрыв за все время", - добавляет "ЧП Севастополь".

Взрывы в оккупированном Крыму

На фоне разговоров об освобождении Украиной оккупированного Крыма в последнее время участились случаи странных взрывов на полуострове. Самое громкое ЧП случилось на военном аэродроме "Саки", когда сгорели десятки истребителей ВС РФ.

Среди последних инцидентов - взрывы 8 декабря в оккупированном Севастополе, "было очень громко". Гауляйтер города Развожаев заявил о якобы сбитом беспилотнике.

Одним из самых эпичных был взрыв на Крымском мосту, произошедший 8 октября 2022 года.

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