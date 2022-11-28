"Русский мир" в таком виде должен перестать существовать, заявил Подоляк.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что через полгода временно оккупированный Крым уже будет освобожден.

Свое мнение он высказал в эфире телемарафона, отметив, что через шесть месяцев россиян уже не будет на украинском полуострове.

"Через шесть месяцев я поеду на набережную Ялты, там у меня есть свое любимое место, гарантирую вам, что я обязательно включу там телефон, и мы с вами поговорим о том, каким будет Крым свободным. Оттуда уже уедут все русские, которые украли наше с вами имущество, потому что суть русского мира – это пугать, грабить, убивать, насиловать, воровать и мародерить", – заявил Подоляк.

По его словам, развязанная РФ война против Украины должна закончиться концом русского мира:

"Русский мир" в таком виде должен перестать существовать, и я надеюсь, что мы это обязательно сделаем. Это и есть правильная финализация этой войны – окончание концепции существования современного типа русского мира".

Подоляк добавил, что Крым должен быть освобожден военным путем:

"Крым обязан быть освобожден не важно как, военным путем прежде всего, потому что такой интенсивности война, ее нелинейность предполагает только военное освобождение всех оккупированных территорий… Мы естественно будем двигаться до оккупации всех территорий, включая Крым. Иначе – реваншизм, иначе – война заново, потому что Россия будет продолжать спекулировать на этом анклаве и пытаться все-таки взять реванш за проигранную сегодня войну".

Освобождение Крыма: другие прогнозы

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что освобождение оккупированного Крыма военным путем маловероятно.

Военный эксперт Коваленко отмечал, что полноценная операция ВСУ по деоккупации Крыма начнется в 2023 году.

На данный момент среди российских военных и коллаборантов уже распространяются панические настроения из-за того, что ВСУ могут скоро зайти на территорию Крыма, рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.