Пилот "откобзонился" на аэродроме в Бельбеке.

Подтверждено ликвидацию летчика первого класса вооруженных сил России полковника Романа Вдовиченко.

Как сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", ликвидированного оккупанта уже похоронили в России. По его данным, оккупант погиб в Крыму во время атаки на аэродром в Бельбеке.

"Летчика первого класса полковника Романа Вдовченко успешно демобилизовали в Бельбеке", - написал "Штирлиц".

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Взрыв и пожар на аэродроме Бельбек: что известно

В субботу, 1 октября, во временно оккупированном Россией Крыму на аэродроме Бельбек прогремел взрыв и начался сильный пожар.

Представитель оккупационных властей Севастополя Развожаев заявил, что произошла "внештатная ситуация":

"По информации спасателей, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся".

Военный эксперт Олег Жданов утверждает, что в Крыму насчитывается 13 аэродромов и взлетно-посадочных полос. Они находятся в населенных пунктах Багерово, Веселое, Гвардейское, Джанкой, Донузлав, Евпатория, Заводское, Карагезов, Кача, Кировское, Октябрьское, Советский и Херсонес.

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