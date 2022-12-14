Подтверждено ликвидацию летчика первого класса вооруженных сил России полковника Романа Вдовиченко.
Как сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", ликвидированного оккупанта уже похоронили в России. По его данным, оккупант погиб в Крыму во время атаки на аэродром в Бельбеке.
"Летчика первого класса полковника Романа Вдовченко успешно демобилизовали в Бельбеке", - написал "Штирлиц".
Взрыв и пожар на аэродроме Бельбек: что известно
В субботу, 1 октября, во временно оккупированном Россией Крыму на аэродроме Бельбек прогремел взрыв и начался сильный пожар.
Представитель оккупационных властей Севастополя Развожаев заявил, что произошла "внештатная ситуация":
"По информации спасателей, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся".
Военный эксперт Олег Жданов утверждает, что в Крыму насчитывается 13 аэродромов и взлетно-посадочных полос. Они находятся в населенных пунктах Багерово, Веселое, Гвардейское, Джанкой, Донузлав, Евпатория, Заводское, Карагезов, Кача, Кировское, Октябрьское, Советский и Херсонес.