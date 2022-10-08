"Это головотяпство", заявил военный обозреватель.

Ко взрыву на Крымском мосту могла привести халатность российских военных.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Въезд на Крымский мост тщательно контролируется. Там размещены стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035 Управления ведомственной охраны Минтранса РФ, которые проверяют машины на наличие взрывчатых веществ. То, что мы видели подрыв грузовика, а не ракеты, уже более чем очевидно", – отметил эксперт.

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"То есть, грузовик вполне мог перевозить некие взрывчатые материалы, возможно, даже боеприпасы вместе со взрывателями (что запрещено по технике безопасности) и они детонировали. Грузовик, заполненный взрывчаткой в таком количестве мог попасть на Крымский мост только после прохождения поста, следовательно, это был грузовик российских силовиков, и провоз осуществлялся с их ведома. В общем... Это не мы. Это головотяпство!" – добавил Коваленко.

Взрыв на Крымском мосту 8 октября: что известно

Утром 8 октября в сети появилась информация, что на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар.

В РФ заявили, что на Крымском мосту после подрыва грузовой машины загорелся железнодорожный состав с топливом. В результате взрыв на Крымском мосту привел к тому, что загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что в результате взрыва на Крымском мосту произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки. В Кремле при этом сообщили, что президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о взрыве на Крымском мосту, он создал комиссию.