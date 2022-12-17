Официальные лица США опасаются, что крупномасштабная атака, угрожающая российской оккупации полуострова, может спровоцировать Путина к применению ядерного оружия.

Украина имеет военный потенциал, чтобы вернуть себе Крым, но некоторые официальные лица обеспокоены тем, что любое крупномасштабное наступление, которое угрожает российской оккупации захвату полуострова, может подтолкнуть Владимира Путина к применению ядерного оружия.

Представитель администрации Байдена говоря о продолжающейся поддержке украинских военных недавно заявил членам Конгресса, что Украина может вернуть себе Крым. Об этом пишет NBC News со ссылкой на американских чиновников.

По его словам, у Украины нет ближайшей цели по возвращению Крыма и военное наступление не является неизбежным. При этом представитель Белого дома признал, что Украина проявляла стойкость и настойчивость на протяжении всей войны. В администрации Байдена считают, что три недавних удара беспилотников по российским военным базам были нанесены украинцами, но отмечают, что до сих пор не ясно, было ли это прямым приказом руководства Украины.

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Восприятие США и Западом вооруженных сил Украины изменилось после февральского вторжения, когда официальные лица США и Европы опасались, что российские войска и танки сокрушат их противников за считанные дни или недели. Высокопоставленные военные офицеры США и западные правительства говорят, что Украина проявила изобретательность и упорство в борьбе с более крупными и лучше вооруженными войскам проотивника и быстро внедрила новые системы вооружений, предоставленные членами НАТО.

"Украинцы продолжают шокировать мир тем, насколько хорошо они ведут себя на поле боя", — сказал официальный представитель США.

Официальные лица и эксперты не считают, что украинское наступление в Крыму неминуемо. Чиновники США считают, что исходя из того, где сейчас находятся украинские войска и линии фронта, ВСУ в ближайшие месяцы двинутся на северо-восток, а не на юг, в Крым.

"Сначала многое должно произойти в военном плане, прежде чем Украина сможет начать настоящее наступление, чтобы вернуть себе Крым", — заявил представитель США.

Однако некоторые представители администрации в частном порядке обсуждают, что может произойти, если Украина начнет освобождение оккупированного Россией с 2014 года Крыма. Они обеспокоены тем, что Путин может почувствовать себя загнанным в угол. "Путин может более жестко отреагировать на Крым", — сказал американский чиновник.

Главная проблема заключается в том, что реальная угроза российскому контролю над полуостровом может подтолкнуть Путина к использованию грязной бомбы или другого ядерного устройства, заявили один бывший и два нынешних чиновника. "Это красная линия", — сказал бывший американский чиновник.

Трое официальных лиц США подчеркнули, что Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие или грязную бомбу прямо сейчас.

Кроме того, реальная битва за Крым будет сопряжена с большими потерями на поле боя с обеих сторон, а вернуть его будет сложной задачей для украинских сил из-за значительного российского военного присутствия и сложной географии, говорят военные эксперты.

По словам двух официальных лиц США, Россия имеет до 70 тысяч военнослужащих, защищающих северные подходы к полуострову, и они окопались. Украине не хватает авиадесантных или военно-морских сил, которые могли бы нанести эффективные удары по окопавшимся силам.

По словам экспертов и официального представителя США, у украинцев будет больше шансов атаковать другие российские цели на материке на востоке Украины, где российские войска более уязвимы.

Эксперты и официальный представитель США заявили, что если бы Украина предприняла больше действий против российских войск на востоке и юге Украины, у нее было бы больше возможностей нанести удар по Крыму.

Некоторые представители администрации Байдена уже обеспокоены продолжающимися украинскими ударами внутри России, которые могут спровоцировать более сильную реакцию Путина и распространить войну на соседей Украины.

Хотя представители администрации считают, что украинцы нанесли три недавних удара беспилотниками по российским базам, они не думают, что они были нанесены с помощью техники, предоставленной США. Белый дом был удивлен ударами, заявили два американских чиновника и представитель Пентагона. Официальные лица США считают, что Украина предприняла ряд эскалационных действий против России, не проинформировав заранее США или западных союзников.

Официальный представитель США сказал, что Украина сама принимает решения на поле боя, но Белый дом уверен, что Украина не начнет масштабную операцию, такую как освобождение Крыма, без предварительного уведомления США.

Оккупация Крыма Россией

В начале 2014 года Россия при помощи своих войск силой аннексировала украинский Крым. Проведя там фейковый референдум, Путин присоединил полуостров к РФ.

В феврале 2022 года Крым стал одним из направлений, откуда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину. На данный момент, на фоне успехов ВСУ на поле боя, российские оккупанты уже готовятся отражать атаки украинских Сил обороны во временно оккупированном Крыму. Они обустраивают укрепления, в том числе и на береговой линии, опасаясь высадки украинского десанта.

Ранее советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что через шесть месяцев Украина вернет Крым. 12 декабря Подоляк заявил, что купил билет на поезд до Симферополя с открытой датой.

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