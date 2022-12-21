Он отметил, что уже сегодня Украина способна попадать по целям, и Крым все больше напоминает ловушку для вооруженных сил РФ.

Украина освободит временно оккупированный Крым до конца лета 2023 года.

Такой прогноз сделал генерал США в отставке Бен Ходжес, передает Голос Америки. По его словам, для освобождения полуострова не обязательно бросать танки на штурм Перекопа. По мнению Ходжеса, чтобы вытеснить российские войска из Крыма, достаточно постоянно обстреливать пути снабжения полуострова, а этих путей только два: Керченский мост и сухопутный коридор через Мелитополь.

Уже сегодня Украина способна попадать по этим целям, и Крым все больше напоминает ловушку для россиян, отметил Ходжес.

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По его словам, "если бы украинцы имели дальнобойные ракеты ATACMS, они бы уже сейчас могли разбомбить каждый российский штаб, транспортный узел или склад боеприпасов в Крыму, и это сделало бы полуостров непригодным для пребывания российских вооруженных сил".

Как отметило издание, о том, что Украине нужны ATACMS, говорят уже долгое время. Американский генерал считает, что причина в том, что "слишком много людей в администрации США сомневаются, что можно заставить россиян уйти из Крыма".

"Где-то в глубине сердца они считают, что это невозможно. И что такая попытка приведет к эскалации с применением атомной бомбы", - пояснил Ходжес.

"Крым это ключ к победе. Это решающая территория", - подчеркнул Ходжес, добавив, что пока РФ контролирует полуостров, имея там военные базы, он будет оставаться площадкой для начала новой войны.

"Если мы не поможем Украине вернуть свою суверенную территорию в Крыму, тогда через несколько лет гарантированно будем иметь следующую фазу конфликта", - предупредил американский генерал.

"Я прогнозирую, что Украина освободит Крым до конца будущего лета, то есть до конца августа 2023 года", - подытожил Ходжес, добавив, что он становится все более уверен в этом.

Оккупация Крыма Россией

В начале 2014 года Россия с помощью своих войск силой аннексировала украинский Крым. Проведя там фейковый референдум, Путин присоединил полуостров к РФ.

В феврале 2022 года Крым стал одним из направлений, откуда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину. На данный момент, на фоне успехов ВСУ на поле боя, российские оккупанты готовятся отражать атаки ВСУ во временно оккупированном Крыму. Они обустраивают укрепления, в том числе и на береговой линии, опасаясь высадки украинского десанта.

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