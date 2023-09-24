Официального подтверждения того, что Кадыров получил донорскую почку от родственника на данный момент нет.

Ставленник Кремля в Чечне Рамзан Кадыров мог получить донорскую почку от своего родного дяди, после того, как не прижились органы от посторонних доноров.

Об этом в Facebook сообщил политический обозреватель Иван Яковина, опубликовав фото, на котором Кадыров сидит у постели дяди и явно благодарит его. Официального подтерждения того, что Кадыров получил донорскую почку от родственника на данный момент нет.

Засекреченная болезнь Кадырова

В СМИ распространяется информация о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии. Слухи о смертельном заболевании Кадырова распространяются с начала 2023 года.

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Неладное заподозрили после того, как лидер Чечни внезапно пропустил обращение Путина к Совфеду РФ (21 февраля 2023 года).

Некоторые СМИ распространяли информацию о его смерти, однако в украинской разведке такие сообщения опровергли.

Была версия, что Кадырова могла отравить ФСБ РФ. В последние недели стали появляться сообщения о том, что Кадыров в коме. Тяжесть его состояния подтвердило Главное управление разведки Украины.

Личный спикер Владимира Путина - Дмитрий Песков - который обычно живо опровергает слухи о проблемах со здоровьем тех или иных российских чиновников, отказался комментировать состояние Кадырова.

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