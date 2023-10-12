Глава ГУР МО рассказал о состоянии здоровья главаря Чечни.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил ,что главарь Чечни, "пехотинец" российского диктатора Владимира Путина Рамзан Кадыров имеет проблемы с почками.

Чеченский лидер мог умереть, но выжил, рассказал руководитель ГУР МО в интервью "Украинской правде". "Проблемы со здоровьем у него есть, это правда. Тот эпизод, который вы упомянули сейчас, он действительно болел, но выздоровел... У него проблемы с почками. Была угроза жизни, но он это прошел", - заявил собеседник.

Стоит отметить, что ранее представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов рассказал об обострении болезней Кадырова. По его словам, главарь Чечни находился в тяжелом состоянии.

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Чем болел Рамзан Кадырова - новости, которые стоит знать

СМИ в начале года начали распространять информация, что Кадыров болен, и все серьезно. По одной из версий, его отравили, и из-за этого он якобы лечился в Германии. Кроме того, даже писали, что главарь Чечни умер.

Политический обозреватель Иван Яковина в конце сентября намекнул, что Кадыров получил почку от дяди. Эти сведения не подтверждены. Позже стало известно, что чеченский лидер встречался с Владимиром Путиным. СМИ заметили, что у Кадырова сильно изменился голос.

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