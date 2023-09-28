У главаря Чечни проблемы с дикцией, отметили журналисты.

Российский диктатор Владимир Путин встретился с главарем Чечни Рамзаном Кадыровым.

У чеченского лидера сильно изменился голос, пишет NEXTA Live в Telegram. На видео со встречи, опубликованном в четверг, 28 сентября, слышно, что дикция Кадырова очень нечеткая. "Спасибо, что нашли время, чтобы увидеться-встретиться, дон...", - заявил Кадыров.

Потом он передал Путину документы, в которых якобы были описаны результаты его работы на разных направлениях, в частности, гуманитарном и боевом.

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В начале текущего года появилась информация, что Рамзан Кадыров серьезно болен. По одной из версий, Кадырова даже нестандартно лечили в Германии из-за "яда" ФСБ. Также сообщалось, что "больной" якобы умер.

Стоит отметить, что люди начинают активно интересоваться, "Кадыров сдох" или нет - именно такой запрос набирает популярность в сети.

В сентябре представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов говорил, что состояние Кадырова тяжелое. Политический обозреватель Иван Яковина намекнул, что главарь Чечни получил почку от родственника.

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