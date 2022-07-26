В итоге полиция забрала в отделение россиян и выпустила их на утро.

В турецкой Алании поляки избили российских туристов за отказ обсуждать кровавую войну, которую Россия развязала в Украине.

Об этом пишут пропагандистские российские СМИ.

Инцидент произошел в отеле Quattro Beach. Российский портал Life пишет, что конфликт между поляками и русскими произошел из-за отказа последних обсуждать войну в Украине. Началась драка.

Персонал поддержал поляков и молча наблюдал за конфликтом. На место происшествия впоследствии приехала полиция, но поляки успели уйти. В то же время россиян посадили в камеру и отпустили только под утро.

По информации издания DIP россияне устроили неподдельную истерику, обвинив турецких отельеров в нарушение всех законов гостеприимства и допущении преступлений против туристов, прежде всего из России.

"Сотрудники охраны и персонал отеля молча наблюдали за происходящим и не вмешивались, несмотря на крики и просьбы пары, которая пыталась самостоятельно разнять драку", – пожаловались россияне.

По версии российских пропагандистов, одному из избитых россиянин не оказали первую помощь, а отвезли в полицию и заставили признаться, что он умышленно спровоцировал агрессию против него. Утром россиянин добрался в отель, а помощь ему оказала жена.

Как сообщал УНИАН, ранее в Германии двое россиян напали на украинку с ребенком за лозунг "Слава Украине". При этом они отрицали свое русское происхождение.

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