Логистика в ВСУ в Бахмуте не прервана благодаря дронам, отметили воины.

Россияне делают все возможное, чтобы до 9 мая захватить Бахмут, но сейчас их усилия разбиваются о крепкую украинскую оборону. Таких результатов не будет, отметили аэроразведчики 28-й ОМБ имени Рыцарей Зимнего Похода Дмитрий и Иван в эфире телемарафона.

Комментируя пропагандистское заявление главаря "вагнеровцев" о якобы снарядном "голоде" у оккупантов, военные ВСУ отметили: "На некоторых направлениях - да, чувствуется "голод". Но там, где им надо что-то сделать, они будут бить очень долго и не (очень) метко... Но из-за того, что у них достаточно этих снарядов, они могут засыпать просто количеством".

Логистика в ВСУ в Бахмуте не прервана благодаря дронам, добавили воины.

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В то же время россияне продолжают перебрасывать подкрепления и снаряды ночью, но теперь, после ударов HIMARS, рассредоточиваются.

В то же время у российских оккупантов нет возможности укреплять захваченные позиции в Бахмуте, поскольку ВСУ ведут регулярный по ним огонь, поделились бойцы. "Как только они (россияне) начинают что-то укреплять, сразу наносится огневое поражение", - доложили военные.

Что говорил Пригожин накануне

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин 30 апреля "наехал" на Минобороны Шойгу из-за якобы снарядного "голода" у его боевиков и в связи с этим больших потерь в ЧВК.

Еще раньше "повар Путина" выл о неизбежном контрнаступлении ВСУ, пригрозив вывести своих наемников из города, если Шойгу не даст ему больше боеприпасов.

Впрочем, Пригожин неоднократно делал умышленные "вбросы" в инфопространство, чтобы дезориентировать ВСУ. Например, еще раньше Пригожин утверждал, что якобы приказал прекратить огонь в Бахмуте, чтобы иностранные журналисты могли отснять поле боя. Однако позже добавил, что это такой "военный юмор".

Бои за Бахмут - что происходит в городе 1 мая 2023

Российские захватчики уже девять месяцев пытаются захватить Бахмут в Донецкой области. Украинские защитники удерживают свои позиции и не пускают врага.

20 апреля россияне вышли на трассу 0504, с тех пор украинские защитники ожесточенно сражаются с оккупантами за ее контроль.

Эксперт по OSINT Александр Коваленко утверждал, что рашистам удалось занять позиции на расстоянии ведения стрелкового огня, но "ситуация в городе очень динамичная и может еще кардинально измениться в пользу наших защитников".

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