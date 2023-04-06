Бойцы Русского добровольческого корпуса совершали рейды в Брянскую область и ранее.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз пожаловался на попытку проникнуть на территорию пограничного региона РФ украинской ДРГ. Бойцы Русского добровольческого корпуса подтвердили это соответствующим видео в своих соцсетях.

Правда, Богомаз утверждал, что по противнику нанесли огневое поражение.

Однако, согласно опубликованному РДК видео, русским добровольцам все же удалось пробраться в Брянскую область.

Видео дня

"Несмотря на то, что губернатор Богомаз уже рапортовал об "успешном отражении атаки украинских ДРГ", мы снова ловим его на лжи!" - говорится в сообщении корпуса.

Помимо выполнения боевых задач, бойцы РДК также смогли пообщаться с местными жителями, вручить им листовки и попросили укрыться, на время боевых действий.

РДК на войне в Украине - последние новости

Бойцы Русского добровольческого корпуса совершали рейды в Брянскую область и ранее. На "украинскую ДРГ" власти пограничного региона РФ пожаловались 2 марта. Пропагандисты даже сообщали о "жертвах" и "заложниках".

Украина свою причастность отвергала, но вскоре ответственность за проникновение в РФ взяли на себя представители РДК. Эти же бойцы опровергли фейки о якобы раненых среди гражданского населения.

Отдельно руководство РДК отметило, что спецоперацию согласовали с украинским командованием, иначе группу "уничтожили бы во время попытки пересечения границы".

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