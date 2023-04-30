Это далеко не новая практика.

Российские оккупанты обстреляли село Суземка на территории Брянской области неподалеку от границы с Украиной. Основная цель атаки — отвлечь внимание граждан РФ от террористического удара по многоэтажке в Умани. Однако у рашистов есть и другие мотивы.

Об этом рассказали расследователи из InformNapalm. По их словам, практика обстрелов районов Белгородской и Брянской областей отнюдь не новая. Еще за неделю до полномасштабного вторжения рашисты ударили по собственной территории из РСЗО, чтобы обвинить Украину. А после 24 февраля оккупанты регулярно бьют из минометов и артиллерии по приграничным регионам. Это позволяет держать в тонусе население РФ и создавать сюжеты для пропаганды.

"Еще одной причиной периодических обстрелов Брянщины рашистами является своеобразная обработка местного населения, которое достаточно лояльно воспринимает партизанские рейды "РДК" и хранит листовки с призывом к свержению режима Путина. Поэтому рашистам крайне необходимо привить местному населению "антипартизанские настроения", — рассказали расследователи.

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Однако местное население начало догадываться, кто совершает обстрелы и обсуждать слухи, что это работа российской армии, а не Украины. По мнению расследователей, "преимущественно аморфное население" в поселках Брянской области положительно воспримет переход части региона в эдакую серую зону или отделение в свою агломерацию, независимую от Москвы.

Обстрелы сел в России

Рашисты регулярно обстреливают свою территорию и обвиняют в этом ВСУ. Такой случай произошел в Суземке прошлой ночью. В результате удара возник пожар в частном доме, и погибли два человека.

Об атаке на Курскую область сообщили 22 апреля. Тогда российские власти заявили, что без света остались несколько сел.

Губернатор Белгородской области в середине апреля пожаловался на обстрелы якобы со стороны Украины. Один из снарядов попал в дом и контузил 73-летнюю бабушку.

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