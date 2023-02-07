Депутат заявил, что "многие в Госдуме к этому склоняются".

Депутат Государственной Думы Андрей Колесник предложил ввести смертную казнь за "предательство" России.

"За предательство эту исключительную меру наказания можно использовать. Сейчас у нас мораторий на смертную казнь, хотя в законодательстве нашем она существует. Решение о снятии моратория принимает не Государственная Дума, а суд. Хотя многие в Госдуме к этому склоняются", - сказал он в комментарии журналистам.

Он отметил, что "сбежавшие" из страны "пусть сидят, работают", а за "работу против России" нужно наказывать.

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"Это лично мое мнение, хотя, может быть, я и выскажу его на парламенте. Если человек совершил какие-то тяжкие преступления против России, то и приговоры могут быть другие. И этот приговор можно исполнить на территории, на которой он находится. Сейчас же боевые действия идут. Так что, поаккуратнее бы они себя вели", - сказал член фракции "Единая Россия".

Осуждение уехавших из РФ

Как известно, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из России начали уезжать люди. Вторая волна выезда последовала после объявления так называемой частичной мобилизации.

Власти и сами граждане РФ называют выехавших из страны предателями. Ранее глава Госдумы Вячеслав Володин предложил поднять налоги для этих людей.

Кроме того, в Госдуме предложили в кинотеатрах предупреждать зрителей о том, что в фильме снялись актеры, осудившие войну.

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