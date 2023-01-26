Известный российский актер Дмитрий Назаров стал жертвой травли у себя на родине. Там его обвинили в предательстве после того, как звезда сериала "Кухня" осудил кровавую войну и убийства мирных украинцев. Сейчас Назаров выложил видео, где играет под гитару, очевидно, напевая свои стихи.
"Мне сосед кричит: "Предатель Родины!", – а пьянея говорит, что все не так, что напрасно поле жизни было пройдено, а проспавшись вновь хрипит, что я дурак… Сообщения каждый день идут полярные, термин "сволочь" слышу чаще, чем "привет", - спел Дмитрий Назаров.
Несмотря на волну осуждения и хейта, в комментариях есть и те, кто поддержал актера.
Реакция соцсетей
- "Человечище просто! Молодец, Дмитрий Юрьевич, Ваши стихи и песни о нынешней ситуации в мире просто за душу берут"
- "Только искренняя благодарность Вам - настоящему человеку"
- "И среди артистов есть порядочные люди. Браво, маэстро!!!"
- "Настоящий, достойный мужчина! Желаю вам и вашей супруге счастья, всех благ!"
Травля против Дмитрия Назарова в РФ
Назарова и его супругу уволили из московского театра из-за осуждения войны в Украине. Решение об увольнении принял Константин Хабенский. Также по РФ начали массово отменять спектакли с участием Назарова.
Напомним, жену поддержавшего Украину Смольянинова отстранили от съемок в новых "Папиных дочках".