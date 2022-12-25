Вячеслав Володин причислил граждан РФ, которые уехали из страны из-за войны, к предателям.

В Российской Федерации придумали, как "содрать" деньги с тех, кто уехал из страны. Для этой категории граждан планируют поднять налоги.

"Есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы тем, кто покидает нашу страну, чтобы они вернулись назад. Это неправильно. Вполне понятно, почему они сбежали", - написал глава Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

При этом он заявил, что в Россию уже вернулись те, "кто осознали, что совершили ошибку", а остальных записал в предатели.

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"Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок - считает, что они предали свою страну, родных и близких. Правильно преференции для оставивших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Работаем над соответствующими изменениями в законодательстве", - подытожил российский политик.

Побег россиян из России - что известно

У Кремля возникли проблемы проблемы с "пушечным мясом" для войны с Украиной. В связи с этим президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, из-за которой почти миллион россиян уехали из страны.

По словам министра внутренних дел Казахстана Марата Ахметжанова, более 200 тысяч граждан России прибыли в Казахстан с 21 сентября. Кроме того, 69 тысяч человек уехали в Грузию, 66 тысяч в Финляндию, около 5 тысяч в Монголию, 3,5 тысячи в Киргизию.

В свою очередь аналитики Института изучения войны сообщили, что силовики в Российской Федерации могут специально создавать информационные условия для национализации ресурсов олигархов. Средства намерены использовать для финансирования военных действий.

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