Такая инициатива появилась после того, как российский актер Артур Смольянинов заявил, что воевал бы на стороне Украины.

В Госдуме РФ предложили перед показом фильма в кинотеатре уведомлять зрителей, если в числе актеров есть "предатели". "Предателями" они называют тех, кто высказался против войны и поддержал кровожадный путинский режим, сообщают росСМИ.

Такая инициатива появилась после того, как известный российский актер Артур Смольянинов в интервью изданию "Новая газета. Европа" сказал, что воевал бы на стороне Украины и без зазрения совести стрелял бы в своих сограждан, которые пришли на территорию чужой страны.

"Справедливая ли это смерть? Безусловно. Стрелял бы я в него? Без всякого сомнения", - прокомментировал Смольянинов.

Видео дня

Сразу после этого в России заявили, что завели на актера уголовное дело.

Отметим, что осенью 2022 года его уже оштрафовали на 30 тысяч рублей (около 15 500 тысяч гривень) за дискредитацию российской армии.

Напомним, Ани Лорак разозлила фанатов, вспомнив о прошлом в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: