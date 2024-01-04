Выдать самый позорный паспорт мира готовы даже гражданам Сирии, Ирака, Афганистана и Йемена.

Российский диктатор Владимир Путин подписал два указа, которыми упрощается прием в российское гражданство некоторым категориям украинцев, а также иностранцам, подписавшим контракт с Минобороны РФ.

Как следует из текста первого указа, принимать в российское гражданство по упрощенной схеме будут лишь тех иностранцев-контрактников, которые проходили службу в российской армии в период проведения так называемой "специальной военной операции" – т.е. в период полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Второй указ касается сразу нескольких категорий украинцев, но не только их:

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лица без гражданства, а также граждане Украины, не имеющие другого гражданства, которые родились и постоянно проживали в Крыму, но покинули полуостров до его аннексии Российской Федерацией – а именно до 18 марта 2014 года;

граждане Украины, которые уже находятся в России на правах временного или постоянного проживания, в том числе те, кому в РФ присвоили статус беженца;

уроженцы Крыма, которые были депортированы с его территории в советские времена, либо их потомки, независимо от гражданства;

граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, которые родились на территории РСФСР и имели гражданство СССР.

Во всех указанных случаях возможность получения гражданства РФ по упрощенной схеме распространяется также на членов семей таких лиц – супругов, детей и родителей, причем независимо от их гражданства.

Планы Путина относительно Украины

Как писал УНИАН, 1 января Путин провел встречу с якобы военными, на которой рассказал, как у него "все кипит" после украинской атаки на Белгород 30 декабря, где из-за действий российской ПВО погибли десятки горожан. Диктатор пообещал ответные удары по Украине.

В конце декабря авторитетная американская газета The New York Times опубликовала статью, в которой рассказала о якобы активных сигналах от Путина Западу о готовности к немедленным переговорам. Однако большинство экспертов крайне скептически отнеслись к этому, предположив, что это блеф для подрыва единства Запада.

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