Показательно, что мирное соглашение Кремль предлагает Америке, а не Украине.

Сигналы о готовности к мирному соглашению, которые Кремль присылает Западу, вероятно, являются попыткой посеять раздор между партнерами Украины. На самом деле Путин не готов идти на уступки, убежден украинский политический обозреватель и журналист Виталий Портников.

Анализируя статью The New York Times, публицист сделал несколько важных выводов. Во-первых, Путин не готов терять ни метра украинской территории, которую уже успел захватить. Во-вторых, российский диктатор стремится договариваться о замораживании войны не с Киевом, а с Вашингтоном.

Кроме того, по мнению Портникова, все эти сигналы о готовности к миру на самом деле могут быть лишь политической игрой, чтобы спровоцировать конфликты между союзниками Украины и подстрекать часть из них к принуждению Киева принять условия РФ.

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"В этой ситуации будет возникать вопрос: какие гарантии безопасности Запад будет готов предоставить Украине, чтобы российская агрессия не повторились в будущем? Ведь сегодня Путин может считать, что ему достаточно 20% украинской территории, а завтра он захочет еще 40%. Поэтому опрометчиво утверждать, что российский президент действительно желает прекратить войну", – отметил обозреватель.

По мнению Портникова, уже сейчас у Путина появляется осознание, что он не сможет повлиять на геополитический выбор Украины. Но, "как любой хищник, который уже схватил свою добычу", Путин стремится удержать в своих зубах хотя бы то, что уже находится под его контролем.

"Или он может сделать вид, что эта часть кровавой добычи способна удовлетворить его и соотечественников, больных неизлечимым шовинистическим вирусом", – подытожил Портников.

Путин сигнализирует о готовности заключить мир

Как писал УНИАН, накануне авторитетная газета The New York Times опубликовала материал, основанный на десятках интервью с россиянами и представителями западных государств, знакомыми с "кулуарной" дипломатией.

По словам этих собеседников, в последнее время из Кремля на Запад идут активные сигналы о готовности заключить соглашение о прекращении огня и замораживании войны на текущей линии соприкосновения. Источники утверждают, что Путин хочет заключить такую сделку как можно скорее - желательно до президентских "выборов" в марте.

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