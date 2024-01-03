Крайне правая политика и риторика Путина являются эффективным средством завоевания международной поддержки.

Правая политика Путина может иметь хорошие последствия внутри страны, помогая оправдать его дальнейшее правление и вторжение в Украину.

Как пишет издание Foreign Affairs, но одна только внутренняя политика не может объяснить его войну с "проснувшимися" – и не только потому, что она включает в себя нападки на европейскую иммиграцию и движение за расовую справедливость в Соединенных Штатах. Вопреки утверждениям Путина, Россия не является фундаментально консервативным обществом.

Вместо этого разглагольствования Путина, похоже, направлены не столько на внутреннюю аудиторию, сколько на правых за рубежом. Похоже, они нацелены, в частности, на Европу и Северную Америку, где Москва потеряла наибольшую поддержку за последнее десятилетие пребывания Путина у власти. В обоих регионах основные лидеры, изолировавшие Москву, изо всех сил пытаются бороться с мятежными политиками правого толка, которые поддерживают якобы христианские ценности. Эти консерваторы-популисты все чаще побеждают. И, приняв их риторику, Путин полагает, что сможет заручиться их поддержкой и с ее помощью найти способ улучшить международное положение России.

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"Легко понять, почему Кремль считает такой подход необходимым и почему он будет успешным. После того, как Россия оккупировала Крым в 2014 году, Запад ввел санкции против страны, и Путину стало труднее (хотя и не невозможно) вести бизнес со своими обычными партнерами в Европе. Но крайне правые на континенте оставались восприимчивыми. Лидер французских правых Марин Ле Пен, например, высоко оценила аннексию. Она также заявила, что Путин "заботится об интересах своей страны и защищает ее идентичность". Российские банки, возможно, не случайно предоставили кредиты ее партии. Это оказалось разумной инвестицией: в 2017 и 2022 годах Ле Пен заняла второе место на президентских выборах во Франции", - сказано в материале.

Ле Пен далеко не единственный консервативный западный политик, который заключил непрочный союз с Кремлем. Растущая крайне правая партия "Альтернатива для Германии" также была тепло принята Кремлем, и многие из высокопоставленных чиновников этой партии с любовью отзывались о Москве. Один региональный лидер, например, охарактеризовал Путина как "настоящего парня, настоящего мужчину со здоровой системой ценностей". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который любит выступать против "проснувшейся" политики и ЛГБТ-сообщества, стал преданным партнером Путина.

Но ни одна из этих партий или политиков не является для Путина такой ценной, как бывший президент США Дональд Трамп. Будучи кандидатом и президентом, Трамп неоднократно хвалил Путина, и, если Трамп снова придет к власти в 2024 году, он предположил, что может прекратить помощь Украине. Сам Трамп никогда не называл политику Путина причиной того, что ему нравится российский президент – вместо этого он указывал на предполагаемую силу Путина – но это сделали советники Трампа. Стив Бэннон, бывший главный стратег Трампа, похвалил российского президента за то, что он "против пробуждения". Карлсон, возможно, главный сторонник Трампа в СМИ, выступил с речью в Будапеште, в которой сказал, что элиты США ненавидят Россию, "потому что это христианская страна".

Таким образом, для Путина крайне правая политика и риторика являются эффективным средством завоевания международной поддержки. По сути, он формирует своего рода крайне правый интернационал, аналогичный коммунистическому интернационалу, который способствовал советской революции в первой половине двадцатого века. Как и в случае с Советским Союзом, который никогда не практиковал философские принципы коммунизма, не имеет значения, что Путин и его окружение нарушают свои провозглашенные принципы. Важно то, что эти принципы помогают ему приобретать друзей и подрывать либеральный порядок.

"Даже если замысел Путина не осуществится в полной мере, "крайне правый интернационал" поможет укрепить его позиции. Он надеется, что это может побудить западные государства, например, ослабить санкции или сократить поддержку Киева. Результатом может стать более прочный кремлевский режим. И для Путина это само по себе было бы победой", - добавили там.

Союзники Путина в Европе - детали

В ходе саммита ЕС в Брюсселе преьер-министр Виктор Орбан не смог заблокировать старт переговоров о членстве Украины в Евросоюзе, но наложил вето на выделение помощи 50 миллирдов евро Киеву.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал венгерского премьер-министра Виктора Орбана выйти за рамки позерства и проявить ответственность.

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