При этом диктатор говорит, что не считает Украину врагом.

Президент РФ Владимир Путин уверен, что стратегическая ситуация для России в войне с Украиной является "удовлетворительной". Об этом он заявил во время визита в военный госпиталь, где состоялась встреча, как утверждается, с проходящими лечение военнослужащими ВС РФ.

Путин в частности рассказал, что ситуация в войне якобы меняется в пользу России, что российские "отцы-командиры" якобы научились воевать без лишних жертв и что Россия намерена завершить войну "на своих условиях".

"Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хотят уничтожить российскую государственность, добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя… Они же публично об этом говорят и пишут на протяжении десятилетий. Просто откровенно говорят об этом: разделить (Россию – УНИАН) на пять частей", – заявил Путин.

При этом Путин похвастался, что российская экономика растет в условиях войны, а Украина "уже полностью разрушена, там ничего не осталось".

Комментируя события в Белгороде 30 декабря, российский диктатор назвал случившееся "терактом".

"То, что произошло в Белгороде — это, безусловно, террористический акт. Потому что под прикрытием двух ракет они ударили из систем залпового огня, РСЗО. (...) Просто целенаправленный удар по гражданскому населению", — заявил Путин в ответ на вопрос одного из "раненных военных".

При этом Путин утверждает, что Россия якобы не намерена наносить удары по гражданскому населению Украины, а будет бить исключительно по военным объектам.

"Мы конечно можем ударить по площадям и в Киеве, и в любом другом городе, я понимаю, у меня все кипит, но что, нам нужно ударить по мирным? Нет, мы бьем по военным объектам, так и будем делать", – сказал российский диктатор.

Удар по Белгороду 30 декабря

Как писал УНИАН, днем 30 декабря в центре Белгорода прогремели взрывы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле ВСУ. Впоследствии Россия озвучила цифру в 24 погибших и больше 100 раненных среди гражданского населения.

Украинские СМИ со ссылкой на источники в украинских спецслужбах написали, что разрушения гражданских объектов и гибель мирных жителей стала результатом непрофессиональных действий российских зенитчиков. Именно из-за них обломки рухнули на головы белгородцев.

Украинский военный эксперт Александр Коваленко опроверг заявления россиян об ударе по Белгороду из РСЗО. Заявленные россиянами системы, якобы примененные Украиной, либо слишком дефицитны для того, чтобы наносить удары по гражданскому населению Белгорода без достижения внятной военной цели, либо просто не дотянутся до центра Белгорода – слишком далеко.

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