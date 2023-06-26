В результате боев местного значения под Владивостоком три человека оказались в больнице, включая самого огнеметчика.

В российском Приморье бытовой конфликт на почве воровства перерос в боевые действия тактического уровня с применением самодельного огнемета и гарпуна для подводной охоты. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Все произошло в посёлке Трудовое, расположенном в 30 километрах от Владивостока. Как утверждается, конфликт возник из-за воровства электроэнергии.

"Один участник спора якобы пугал оппонентов самодельным огнемётом, а когда у него попытались отобрать оружие, приморский "Рэмбо" выстрелил в мужчину", – пишет издание.

Пострадавший получил около 60% ожогов тела и был госпитализирован в реанимацию. Однако на этом конфликт не закончился.

"Затем сельский беспредельщик пальнул из ружья для подводной охоты в стоявшую рядом председателя садового товарищества — гарпун пробил ей шею насквозь, женщину уже прооперировали", – говорится в сообщении.

Сейчас местные силовики разбираются в этом происшествии. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух человек. Примечательно, что нападавший тоже оказался в больнице с ожогами.

Ситуация в России – последние новости

В сети "нашли" того, кто "идейно вдохновил" Евгения Пригожина пойти штурмовать Москву. Как выяснилось, еще в апреле российский "военкор" Роман Пегов записал большое интервью с бывшим поваром Путина, в рамках которого подробно интересовался у главаря наемников, не планирует ли он захватить Москву.

Также в ходе молниеносного мятежа вагнеровцев выяснилось, что Евгений Пригожин, вероятно, использовал поддельный паспорт, чтобы пройти лечение в петербургской клинике "Согаз". Этой клиникой владеет одна из дочерей Путина Мария Воронцова.

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