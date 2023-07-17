Российский бюджет неожиданно получил еще одну большую статью расходов после мятежа вагнеровцев.

Скоротечный мятеж Евгения Пригожина не только пошатнул авторитет Кремля, но и нанес России крупные убытки в сфере финансов. Об этом пишет издание Bloomberg, специализирующееся на экономических новостях.

Авторы публикации отмечают, что издержки от мятежа "вагнеровцев" не ограничиваются стоимостью тех ресурсов, которые были потрачены на боевую подготовку наемников и обустройство полевых лагерей для них в оккупированной части Украины.

Теперь Кремлю придется тратиться на дополнительное военное прикрытие Москвы, что может обойтись российскому правительству в дополнительные 5% к расходной части бюджета – т.е. еще 1,3 трлн рублей (14 млрд долларов) в этом году.

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Эти расходы для Кремля будут очень некстати, поскольку Владимир Путин планирует переизбраться в следующем году на новый срок. По оценке Bloomberg, в прошлом Кремль перед выборами всегда поднимал зарплаты в госсекторе, что приводило к общему росту зарплат в стране примерно на 12%.

В этом году за несколько месяцев до мятежа Путин уже объявил о повышении минимальной заработной платы на 18,5% с 2024 года. Это затронет почти 5 миллионов человек в России. Эксперты отмечают, что этим дело, конечно, не ограничится, и Кремль начнет сорить деньгами и по другим социальным статьям расходов.

"Мятеж усугубит финансовый стресс и сорвет попытки правительства стабилизировать бюджетный баланс. Государственный фонд заработной платы также вырастет, чтобы сохранить поддержку основных избирателей на пути к выборам", – считает российский экономист Александр Исаков.

Bloomberg констатирует, что найти на все это деньги будет непросто, поскольку западные санкции сокращают доходы России от экспорта энергоресурсов.

На этом фоне министр финансов РФ Антон Силуанов уже выступил с предложением о повсеместном сокращении расходов на 10% в бюджете следующего года по всем так называемым незащищенным статьям – все кроме зарплат и коммунальных расходов.

Выборы президента РФ – что известно

Очередные выборы президента в России должны состояться 17 марта 2024 года. В 2020 году в России переписали конституцию, чтобы Путин, который находится у власти с 1999 года, мог снова баллотироваться – уже в пятый раз в целом и третий раз подряд.

В марте этого года в Кремле состоялось совещание "внутриполитического блока", на котором обсуждалась подготовка к этим выборам. Путин хочет, чтобы в этот раз за него "проголосовали" еще больше людей, чем это было на предыдущих выборах 2018 года.

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