Количество вакансий для подростков увеличилось втрое.

Из-за кровавой войны, которую РФ развязала против Украины, в самом государстве-агрессоре возникли проблемы с рабочей силой, из-за чего там хотят приобщить к труду десятки тысяч детей.

Как сообщают росСМИ, из-за дефицита рабочей силы российские компании решили привлечь к труду десятки тысяч несовершеннолетних.

В частности, в 2023 году ряд предприятий РФ открыли более 42 тысяч вакансий для подростков в возрасте от 14 лет. Отмечается, что это почти втрое больше, чем за аналогичный предыдущий период – годом ранее таких предложений на рынке труда было 14,5 тыс.

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В основном, детям предлагают работать курьерами, промоутерами, продавцами и кассирами. Наибольшее число приглашений приходится на сферу продаж и вспомогательные бизнес-функции - административный и обслуживающий персонал.

По данным The Moscow Times, тенденцию более активного найма на работу несовершеннолетних подтвердили в компаниях Superjob, Ozon, "Ашан", "Вкусно - и точка" и прочих.

"На фоне войны в Украине, мобилизации и массовой эмиграции 86% российских компаний столкнулись с дефицитом кадров, следует из опроса Superjob", - говорится в сообщении.

Ситуация в РФ - детали

В российском городе Уфа люди собрались на мирную акцию в поддержку активиста Фаиля Алсынова, которого приговорили к четырем годам лишения свободы. Протест прошел на площадь в центре Уфы – возле памятника национальному герою Башкирии, поэта Салавата Юлаева. Однако, в МВД Башкортостана заявило "об ответственности за участие в несанкционированных акциях" и рано утром, еще до появления участников акции, к площади были стянуты подразделения Росгвардии и ОМОН. Акция завершилась задержаниями местных жителей – людей выдергивали из толпы, и даже после завершения протеста хватали на прилегающих улицах.

Ранее в городе Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа – Югра (РФ) открылся "музей", экспонаты которого оккупанты привезли из Украины - из городов, которые находятся в зоне так называемой специальной военной операции. В частности, "волонтеры" - представители нефтеюганского отделения Союза морских пехотинцев - открыли музей с "бытовыми вещами" украинцев. Среди экспонатов - военная форма, снаряжение, медали, удостоверения, сборник сказок, номер газеты "Правда", посвященный победе над нацистами в 1945 году, госномера с чьего-то авто из Донецкой области.

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