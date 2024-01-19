В столице Башкортостана продолжаются задержания.

В российском городе Уфа - столице Республики Башкортостан – люди собрались на мирную акцию в поддержку активиста Фаиля Алсынова, которого приговорили к четырем годам лишения свободы.

Как сообщает SotaVision, накануне людей призвали прийти на площадь в центре Уфы - к памятнику национальному герою Башкирии, поэта Салавата Юлаева. Однако, в МВД Башкортостана заявило "об ответственности за участие в несанкционированных акциях" и рано утром 19 января, еще до появления участников акции, к площади были стянуты подразделения Росгвардии и ОМОН.

Отмечается, что сегодня в Уфе температура воздуха -20°С, но собравшиеся пели башкирские народные песни, водили хороводы. При этом силовики всячески препятствовали проведению мероприятия, а его участники жаловались, что "падает" мобильная связь и интернет.

На видео, которое опубликовали местные СМИ, зафиксировано, как полицейский угрожает людям привлечением к уголовной ответственности в качестве "иноагентов". Потом начались задержания. В частности, на площади силовики схватили активистку, которая к своей спине прикрепила плакат с надписью "кара халык", что означает "черный люд". За это словосочетание отправили в колонию Алсынова, который выступал за суверенитет Башкортостана.

Поэтому сегодня на акцию в поддержку Алсынова девушка принесла плакат "кара халык". На видео SotaVision показано, как люди пытались ее "отбить" у силовиков. Когда полицейские уводили активистку, какой-то мужчина сорвал с ее спины плакат, после чего также был задержан.

По оценке SotaVision, через какое-то время на площади собралось более двух тысяч человек. Многие пришли с детьми. Люди бродили по площади, возлагали цветы к памятнику Юлаеву. На вопросы силовиков отвечали: "Мы ничего не нарушаем, просто гуляем", "Мы туристы, пришли посмотреть на памятник", "Мы пришли петь, плясать, и увидеться со своим народом".

Тем не менее, как сообщается, памятник Салавату Юлаеву перекрыл ОМОН. Часть людей задерживали еще на подходах к монументу. Также полиция "выдернула" из толпы мужчину, который обернулся флагом Республики Башкортостан, и двоих парней, пытавшихся это предотвратить.

"В Уфе люди перекрыли выезд автобус с задержанными на площади Салавата Юлаева… К автобусу подтянулся ОМОН, чтобы оттеснить тех, кто перекрыл выезд", — сообщили местные СМИ.

Силовики оттеснили людей от автобуса с задержанными. Протестующие скандировали: "Позор!" и спрашивали полицейских: "От кого вы нас защищаете?!"

На помощь силовикам подъехали еще несколько автозаков с росгвардейцами. Люди начали уходить оттуда по городским улицам небольшими группами, но в центре Уфы продолжаются задержания.

"Силовики продолжают выборочно хватать людей на ближайших улицах... Так, на улице Заки Валиди ОМОН задержал группу из молодых людей, которые до этого бросали снежки в полицейский автобус", — рассказывают местные жители.

Протесты в Башкортостане - последние новости

В городе Баймак в республике Башкортостан РФ тысячи россиян вышли на повторную акцию протеста в поддержку местного активиста Фаиля Алсынова, которого приговорили к четырем годам лишения свободы.

По некоторым данным, осужденный выступал против того, чтобы местных жителей отправляли воевать в Украину. В речи, за которую осудили Алсынова, он употребил выражение "кара халык", в переводе это означает "черный люд".

По некоторым данным, это - условное название феодально-зависимого населения Золотой Орды в 13-16 веках. Однако к уголовному делу был приложен "академический перевод" речи активиста - специалист Айнур Хужахметов перевел фразу как "черный народ" и указал, что якобы значение словосочетания соответствует выражениям "хачи", "чурки", "черномазые". После оглашения приговора возле здания суда начались столкновения и задержания.

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