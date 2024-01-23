Треть штурмов произошла на Авдеевском направлении.

За прошедшие сутки, 22 января, на фронте между Вооруженными силами Украины и российской оккупационной армией произошло 68 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении силы обороны отбили 4 атаки в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг атаковал возле Тернов Донецкой области и еще совершил 5 попыток штурмов вблизи Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области. Успеха не имел. На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 7 атак неподалеку Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

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"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 10 атак противника в районах Степного, Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области", - добавили в Генштабе.

На Марьинском направлении велись бои неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. ВСУ отбили 21 атаку. На Запорожском направлении оккупанты совершили одну неудачную попытку штурма в районе Работиного.

"На Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм позиций украинских войск", - рассказали в ведомстве.

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По данным мониторинговой группы Oryx, российские оккупанты с начала наступления на Авдеевку Донецкой области потеряли 531 единицу военной техники. В то же время украинские защитники - всего 43 единицы. Как известно потери, зарегистрированные в Oryx, получены лишь на основе визуальных подтверждений с фото и видео.

Военный эксперт Петр Черник заявил, что нужно отодвинуть линию боестолкновения в глубь суши на Херсонщине, чтобы HIMARS смогли работать по Перекопскому перешейку.

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