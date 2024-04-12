Пока эвакуируют только часть города, но ситуация продолжает быстро ухудшаться.

Городские власти 500-тысячного Оренбурга объявили "массовую мобилизацию" на фоне ухудшения ситуации с паводком. Пока эвакуации подлежат только несколько районов города.

"Внимание, оренбуржцы! В городе звучит сирена. Это не учебная тревога. Проводится массовая эвакуация! Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна", – заявил в своем обращении к жителям мэр города Сергей Салмин.

По его словам, с начала суток уровень воды в реке Урал поднялся на 40 см и достиг опасной отметки в 1143 см.

В первую очередь эвакуироваться призывают жителей ближайших к реке районов – ЖК Гранд-парк, поселков им. Куйбышева и Солнечный, 23-й и 24-й микрорайонов, Авиагородка и Овчиного городка.

"Срочно эвакуируйтесь. Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время!" – заявил Салмин.

Также SMS-сообщения с призывом к эвакуации жителям города рассылает региональное управление МЧС.

Ситуация с наводнениями в России

Как писал УНИАН, весенние паводки подтапливают все новые и новые районы на Южном Урале и в Западной Сибири. Так, в пятницу утром было эвакуировано село Каминское в Курганской области. Губернатор региона предупредил, что в ближайшие дни наводнение может достичь и самого города Курган.

Уровень воды сильно поднялся в реке Томь, которая течет через важные сибирские города Томск и Кемерово. В Томской области уже подтоплены более 100 домов, три населенных пункта отрезаны от областного центра. В Кемеровской области затоплен поселок Усть-Кабырза.

Также сообщается о подтоплениях в Новосибирской области, а в Тюменской власти превентивно готовятся к паводку, который там ожидается во второй половине апреля.

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