В России командующий Военно-воздушными силами ВВС после того, как 13 мая российская армия в один день потеряла два самолета и два вертолета, получил повышение.
Как сообщает MoskowTimes, президент РФ Владимир Путин присвоил заместителю главнокомандующего Военно-воздушными силами РФ Сергею Дронову одно из высших воинских званий - генерал-полковник.
Отмечается, что при этом в опубликованном указе Путина заслуги Дронова не указываются.
Падение самолетов и вертолетов в РФ - что известно
13 мая в Брянской области РФ упали два вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. все пилоты погибли.
В России сначала обвинили во всем украинскую ДРГ, но потом сменили версию и допустили, что сбить их могла российская ПВО.
При этом российские государственные телеканалы дружно проигнорировали новость о падении самолетов и вертолетов.