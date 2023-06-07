Путин присвоил ему одно из высших воинских званий - генерал-полковник.

В России командующий Военно-воздушными силами ВВС после того, как 13 мая российская армия в один день потеряла два самолета и два вертолета, получил повышение.

Как сообщает MoskowTimes, президент РФ Владимир Путин присвоил заместителю главнокомандующего Военно-воздушными силами РФ Сергею Дронову одно из высших воинских званий - генерал-полковник.

Отмечается, что при этом в опубликованном указе Путина заслуги Дронова не указываются.

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Падение самолетов и вертолетов в РФ - что известно

13 мая в Брянской области РФ упали два вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. все пилоты погибли.

В России сначала обвинили во всем украинскую ДРГ, но потом сменили версию и допустили, что сбить их могла российская ПВО.

При этом российские государственные телеканалы дружно проигнорировали новость о падении самолетов и вертолетов.

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