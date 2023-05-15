За это время на государственных телеканалах показали 19 выпусков новостей и четыре итоговых программы.

В России в новостях "Первого канала", "России 1" и НТВ не выпустили ни одного сюжета о разбившихся 13 мая в Брянской области четырех вертолетах и самолетах Минобороны.

Как отмечает издание "Верстка", за это время на государственных телеканалах показали 19 выпусков новостей и четыре итоговых программы. Однако ни в одной из них не упомянули об авиакатастрофах с участием военных бортов.

"Основные темы для новостей на всех трех телеканалах в прошедшие два дня были одинаковыми: смерть журналиста Эдуарда Сагалаева, удар Украины по Луганску, президентские выборы в Турции и репортажи с фронта", - пишет "Верстка".

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Падение самолетов и вертолетов в Брянской области

13 мая в Брянской области РФ один за другим упали два вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. Все пилоты погибли. Российские власти обвинили в этом Украину.

В Брянской области вчера упали 5 российских военных воздушных судов: два истребителя и три, а не два, как сообщалось ранее, вертолета. Такую информацию озвучил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя возможные причины падения в течение одного дня двух вражеских воздушных боевых единиц, которые шли выполнять задачи по бомбардировке украинских населенных пунктов.

При этом, на вопрос, можно ли пристать к версии россиян, что в истории войны бывают такие случаи, когда свои же силы противовоздушной обороны сбивают свои же вертолеты, свои же самолеты, представитель командования Воздушных сил ВСУ ответил: "Получается так".