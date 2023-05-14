Он призвал взглянуть на карту и выяснить, какое средство ПВО могло бы достать до всех сбитых самолетов и вертолетов.

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин намекнул, что российские истребители и вертолеты вчера под Брянском сбила российская система ПВО.

Как сообщает пресс-служба Пригожина, он призывает взглянуть на расположение сбыхшихся вчера самолетов и вертолетов-места падения расположены по кругу.

"Для того, чтобы определить, каким образом украинцы могли добраться со своей территории и поразить наши самолеты, необходимо всегда: первое - взять тактико-технические характеристики различного вооружения, в частности средств ПВО. И второе - разобраться, какие особенности в данной ситуации... Четыре самолета, если провести круг местами их падения, получается, что это круг диаметром (а все они лежат ровно по кругу) 40 километров. То есть радиус круга – 20 километров. А теперь зайдите в интернет и посмотрите, какое средство поражения ПВО могло бы находиться в центре этого круга, и дальше выстроите свои версии", - намекнул Пригожин.

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При этом он иронично снял с себя ответственность за утверждение о том, что истребители и вертолеты сбила российская ПВО.

"Я не знаю, я занимаюсь Бахмутом", - добавил он.

Самолетопад в РФ

13 мая российские паблики заявили о падение российского вертолета в РФ, в Клинцах Брянской области. Чуть позже появилась информация о падении Ми - 8 и российских истребителей Су-34 и Су-35.

Сбитые "птички" входили в одну авиагруппу, которая якобы должна была ударить по Черниговской области. В РФ сообщили о девяти погибших военных. В РФ заявили сначала, что будут рассматривать версию об украинской ДРГ, объясняя падение самолетов.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя падение двух вертолетов и двух истребителей, заявил, что у России начинается контрСВО.

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