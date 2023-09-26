Предполагается, что они будут обучать подавлять протесты накануне выборов президента в России.

Наемникам "Вагнера" нашли неожиданное применение в России. Они будут тренировать тероборону для разгона протестов накануне выборов президента.

Как сообщает издание 161.ru со ссылкой на главу ветеранской организации "Оплот" Валерия Бову, наемники начнут обучать в Ростове-на-Дону добровольцев-ветеранов методам подавления протестов.

"Мы понимаем, что протестные акции, они, скажем, как минимум пойдут во вред и будут отвлекать внимание наших сил, главу региона, главу государства на вот эти процессы деструктивные. Если будет возникать какая-то экстремальная ситуация, связанная с попыткой деструктивных сил раскатать вот эти процессы, организовать какие-то массовые беспорядки или протестные акции, мы готовы прийти на помощь" - пояснил Бова.

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Что такое "Оплот"

Общественная так называемая "ветеранская" организация "Оплот" была создана в августе этого года. В нее входят около 50 человек, но на момент выборов президента планируется набрать до 300 бойцов.

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