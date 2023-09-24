По данным СМИ, авария произошла в Мали почти сразу после взлета.

В Африке разбился транспортный самолет GIANT, связанный с группой "Вагнера". Авиакатастрофа произошла через месяц после гибели главаря ЧВК Евгения Пригожина.

Как сообщает The Sun, самолет советской конструкции Ил-76 упал в Мали, где дислоцируются войска частной армии. На кадрах видны клубы черного дыма на месте падения разрушенного самолета. По предварительным данным, самолет разбился после взлета.

Сколько человек на борту погибли в результате аварии, пока неизвестно. По данным "ВЧК-ОГПУ", в самолете были члены группы "Вагнера".

В то же время близкие к "Вагнеру" каналы опровергают, что самолет принадлежал наемникам. Grey Zone убеждает, что "этот чартерный самолет Ил-76 использовался местными силами для перевозки грузов различного назначения".

"Вагнер" в Африке

15 сентября аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что частная военная кампания "Вагнера" сталкивается с проблемами на африканском театре боевых действий из-за напряженности с Минобороны РФ, которая продолжается.

Вечером 23 августа в Тверской области РФ упал самолет, в котором находились главари ЧВК "Вагнера", в частности, Дмитрий Уткин и Евгений Пригожин.

После ликвидации руководителей ЧВК, как прогнозировали западные аналитики, российский президент Владимир Путин может стремиться взять под свой контроль крупные операции "вагнеровцев" в Африке и на Ближнем Востоке.

Накануне стало известно, что Министерство обороны России сорвало ротацию сил "Вагнера" из Африки.

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