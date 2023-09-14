Пока Кремль сделал ставку на контрактников и заключенных, которых вербует министерство обороны РФ.

Кремль из-за катастрофических потерь на фронте хочет мобилизовать на войну, которую государство-агрессор развязало против Украины, сотни тысяч россиян. Но есть нюанс, который пока сдерживает президента РФ Владимира Путина.

Об этом рассказал российский адвокат, правозащитник Николай Полозов, отвечая журналистам на вопрос о предстоящем масштабном призыве в России и на оккупированных территориях Украины. В частности, есть информация о том, что на войну могут дополнительно отправить до 700 тысяч человек, в связи с чем Путин должен подписать соответствующий указ, предполагающий ряд ограничений.

Как утверждает Полозов, с момента предыдущего указа Путина в 2022 году, мобилизации в РФ не останавливалась. Другой вопрос, насколько интенсивно она проводилась. По словам правозащитника, в ходе первой волны мобилизации Кремль столкнулся с полной деградацией всех управленческих цепочек, которые касаются касаются призыва. Также российская власть столкнулась с недовольством населения касательно методов, которыми он проводился.

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В связи с этим, как отмечает Полозов, пока Кремль сделал ставку на вербовку наемников из мест лишения свободы, как это происходило через ЧВК "Вагнер", а сейчас "тюремным призывом" занимается министерство обороны РФ. Также в Украину отправляют воевать контрактников, которые вместе с заключенными частично перекрывает потери российской армии.

Правозащитник утверждает, российская власть хорошо подготовилась к пресечению попыток уклонения от мобилизации. В частности, "подведена" соответствующая законодательная база, создана система электронных повесток с различными ограничениями. В их числе - запрет выезда за границу, запрет на вождение автомобиля, ограничения в ряде прав и государственных услуг.

"При этом, совершенно очевидно, что продолжающаяся война требует еще живой силы... Единственное, что останавливает Путина от такой (массовой, - УНИАН) мобилизации, это выборы Путина, которые должны быть через полгода. На мой взгляд, эту мобилизацию объявили бы на следующий день после того, как был бы подписан последний ужесточающий закон", - сказал адвокат.

Однако масштабная мобилизация может вызвать недовольство. "На мой взгляд, Кремль пока балансирует, если не примет решение эти выборы по тем или иным предлогом отменить. При этом выборы, которые должны пройти весной, не следует рассматривать в электоральном смысле. Это будут выборы Путина, а все остальные будут статистами. По сути, это такая диктаторская форма подтверждения полномочий...", - объяснил Полозов.

Полозов отмечает, что если говорить о постпутинской России, то элиты РФ будут в ступоре, потому что на Путине сейчас замыкается все, и его текущая власть не предполагает, что диктатора кто-то должен немедленно заменить.

"То есть, может произойти вакуум власти, как например, после смерти Сталина. Когда его окружение, разбившись на группировки, пыталось эту власть захватить. Есть определенные люди "на вырост" - тот же губернатор Дюмин (губернатор Тульской области, - УНИАН) - бывший путинский охранник, которого сейчас Кремль всячески пытается поставить на политические "ноги". Это мэр Москвы Собянин, который на таких же фейковых выборах получил подавляющее большинство голосов", - сказал юрист.

При этом он добавил, что если говорить о реальной смене власти в РФ, то соратники Путина по "чекистской корпорации", которые являются реальными бенефициарами российской политики, постараются удержать власть во что бы то ни стало.

"Собственно, и война является лишь средством удержания власти. Масштабной мобилизации до выборов не будет. А если и будет обкатка по мобилизации новой системы, то в отдаленных регионах. Не в Москве, или других крупных городах, где, собственно, в основном, и проживает основное протестное население. Но после выборов уже никаких ограничений не будет. Хоть миллион могут призвать...", - акцентировал Полозов.

Мобилизация в РФ - новости

Как сообщал УНИАН, в РФ подготовили проект указа президента Владимира Путина об объявлении новой волны масштабной мобилизации. Возможно, Путин подпишет его в конце сентября. Указ, кроме масштабной мобилизации, предполагает возвращение в страну в течение недели потенциальных призывников, которые в настоящее время находятся за рубежом.

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