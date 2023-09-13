Аналитики отмечают, что любая новая волна мобилизации резервов в конечном итоге будет зависеть от Путина.

В России снова активно ходят слухи о новой волне мобилизации, однако в Кремле боятся реакции на такую инициативу со стороны других российских чиновников и российского общества в целом. Как говорится в отчете Института изучения войны, в конечном итоге все будет зависеть от решения российского диктатора Владимира путина.

"Российские инсайдерские источники утверждают, что ближайшее окружение Кремля снова активно не соглашается с необходимостью и подготовкой ко второй волне мобилизации резервов в преддверии полугодового осеннего призыва на военную службу, который начинается 1 октября. Российский Telegram-канал, предположительно связанный с источниками в российских службах безопасности, заявил, что отдельные российские чиновники "серьезно" готовятся ко второй волне мобилизации резервов и надеются провести еще одну волну мобилизации резервов осенью", - говорится в отчете.

По данным аналитиков, российские чиновники хотят мобилизовать от 170 до 175 тысяч резервистов и перенести дату осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября, одновременно проводя "контрактную мобилизацию" для набора дополнительных 130 тысяч человек на контрактную службу с использованием принудительных мер. Также предлагаются более строгие меры по мобилизации резервов, такие как ограничение определенных лиц на получение отсрочек по мобилизации, что вызвало серьезные разногласия с чиновниками в администрации президента России.

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"В Кремле опасаются реакции на подобные меры со стороны других российских чиновников и российского общества в целом", - пишут аналитики..

При этом в ISW отмечают, что в конечном итоге все будет зависеть от президента РФ Владимира Путина.

"Эти планы, предложения и разногласия не новы и не указывают на то, что президент России Владимир Путин в конечном итоге решил провести вторую волну мобилизации резервов в ближайшем будущем. Ранее ISW наблюдал рост дискуссий о подготовке к мобилизации резервов и спекуляций в преддверии весеннего призыва в начале 2023 года", - пишут аналитики.

Отмечается, что хотя Путин упомянул темпы набора российских контрактников, отвечая на вопрос о возможной второй волне мобилизации резервов 12 сентября, это не обязательно создает информационные условия для подготовки российского общества к принудительной мобилизации.

"Вместо этого может свидетельствовать о его приверженности продолжающейся практике криптомобилизации. Любая новая волна мобилизации резервов зависит от Путина", - подчеркивают аналитики.

Мобилизация в России

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что в ближайшее время Кремль планирует объявить большую мобилизацию с целью призвать до 700 тысяч человек.

Кремль в этом году уже призвал от 90 до 100 тысяч россиян для восполнения потерь и создания новых соединений. Впрочем, в украинской разведке заявляют, что масштабной мобилизации может и не быть.

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