Он убежден, что в случае нового бунта вооруженные силы не будут верны Путину.

В случае повторения мятежа в России Путина будут готовы поддержать менее трети сотрудников Федеральной службы безопасности.

Об этом заявил российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский в интервью Newsweek. Он говорит, что с ним часто связываются сотрудники ФСБ, которые разочаровались в путинском режиме. По его данным, уровень лояльности людей, служащих Путину, довольно низок.

"Я думаю, что если бы завтра был другой мятеж, и сотрудников ФСБ призвали защищать Путина от этого мятежа, я думаю, что только 30% были бы готовы это сделать", - сказал Ходорковский.

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При этом самые близкое окружение Путина понимает, что их судьба и будущее полностью переплетены с судьбой диктатора. "Что не означает, что они могут не предать его в один прекрасный день или они не предадут его в один прекрасный день", - добавил он.

А вот другие люди из окружения диктатора пытаются оставить для себя открытым "черный выход". Он назвал наибольшим ущербом режиму то, что Пригожин сказал аудитории Путина, что война - ошибка.

"Это слова, которые люди на передовой не хотят слышать, потому что это означает, что их предали. Так что он, по сути, сказал, "вас предали". Идеи, которые Пригожин артикулировал своим восстанием, не стираются и теперь в головах людей. Они это слышали. Так что будет ли это Пригожин, будет ли это кто-то другой, это не имеет значения. Ясно одно, российские вооруженные силы не будут верны Путину", - добавил политик.

Мятеж в России

Как известно, 23 июня главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российские войска в атаке на их позиции и объявил "поход на Москву".

Уже утром стало известно, что "вагнеровцы" пересекли границу с РФ и установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону. Дальше они пошли в сторону Москвы, практически без сопротивления пройдя Воронежскую, Липецкую и Тульскую области.

Путин после длительного молчания выпустил видео, в котором назвал происходящее "ударом в спину" и пообещал ответ.

Уже вечером, когда мир ожидал противостояния неподалеку от Москвы, Пригожин развернул свои колонны обратно. Когда он столкнулся с критикой, главарь "вагнеровцев" сказал, что устроил это для демонстрации протеста, а не свержения власти.

Сообщалось, что за время мятежа наемники ЧВК уничтожили один самолет и шесть российских вертолетов. Убиты 13 российских пилотов.

Российские власти позволили Пригожину и его наемникам уйти в Беларусь, несмотря на все обещания наказать бунтарей. Более того, СМИ писали, что Пригожину вернули деньги, изъятые во время обысков.

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