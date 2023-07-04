Основателю ЧВК "Вагнер" вернули все деньги и имущество, которое ранее российские силовики изъяли при обыске его квартиры в Санкт-Петербурге и офиса медиагруппы "Патриот".

Основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину удалось добиться возврата порядка 10 миллиардов рублей, а также ценностей, которые изъяли в его квартире и офисах в Санкт-Петербурге 24 июня.

Ранее журналисты выяснили, что Пригожин спешно заканчивает дела в РФ и вывозит деньги "Вагнера". Так, по данным "Фонтанки", пригожинское имущество вернули до вечера 2 июля.

Основатель ЧВК "Вагнер" в это время находился в Москве. Деньги забирал его водитель, имея при себе доверенность, уточняет издание.

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"По информации "Фонтанки", к вечеру воскресенья, 2 июля, Евгению Пригожину возвратили всю сумму и ценности. Однако на самой процедуре он не присутствовал. По предварительным данным, бизнесмен находился в Москве", - говорится в сообщении.

При этом журналисты не в курсе, каким образом водитель забирал такое количество денег, ведь пересчитывать всю сумму было бы слишком долго и один человек вряд ли бы справился с общим весом наличной суммы, отмечают СМИ.

Обыски в квартире и офисах Пригожина - что забирали

Напомним, что обыски в офисах и квартире Пригожина в Санкт-Петербурге начались 24 июня - в день завершения мятежа основателя ЧВК "Вагнер".

Тогда у Пригожина изъяли 10 миллиардов рублей. Часть суммы (4 миллиарда рублей) нашли в его "Газели", набитой коробкой с деньгами. Еще 6 млрд рублей Пригожин спрятал в своем минивэне, находящемся на подземной парковке River Palace.

Также в офисе медиагруппы "Патриот" нашли сотни тысяч долларов, 5 слитков золота, а также фальшивые документы.

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