Селезнев подчеркнул, что Путин является недоверчивым и мстительным человеком и вряд ли закрыл бы глаза на подобный демарш со стороны Пригожина.

Военный эксперт, бывший спикер Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев считает, что история с так называемым мятежом владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина не так однозначна, как представляется на первый взгляд. Этот бунт еще будет иметь развитие.

"Вполне вероятно, что и такой вариант (стресс-тест, чтобы выявить, кто за кого, – ред.) развития ситуации мог иметь место. Потому что очевидно, что Евгений Пригожин входил в ближний круг окружения Владимира Путина, фактически из его рук Путин кормился, соответственно, Евгений Пригожин является бенефициаром определенных процессов, связанных с бизнесом Путина на территории Африканского континента, Сирийской Арабской Республики, поэтому такой вариант нельзя исключать", – отметил эксперт в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам Селезнева, Путин – довольно недоверчивый и мстительный человек, поэтому вряд ли он закрыл бы глаза на такой демарш Пригожина, если бы определенные элементы этого процесса не были в некоторой степени приняты Путиным.

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"Посмотрим, как дальше будет двигаться эта история. Но то, что Пригожин жив, – очевидно, навевает на мысль, что не все так однозначно в этой истории, и что Владимир Путин имеет определенные планы, по меньшей мере на ближайшую перспективу, относительно Пригожина", – резюмировал он.

Мятеж Пригожина: что происходило в России

23 июня Евгений Пригожин заявил, что по позициям ЧВК "Вагнер" нанесли удар кадровые войска РФ. Он объявил "Марш справедливости". Уже утром 24 июня "вагнеровцы" были в Ростове и фактически взяли город под контроль.

В течение дня наемники Пригожина добрались до Московской области, но в 200 километрах от Москвы тот внезапно решил развернуть колонну с военной техникой после переговоров с Лукашенко.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя эти события, высказал мнение, что Пригожин не является самостоятельной фигурой. На самом же деле за ним стоят люди в погонах, цель которых – сменить руководство России.

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