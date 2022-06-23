Джонсон отметил, что российские силы продвигаются вперед на восточном Донбассе, но несут большие потери.

Военная разведка Великобритании считает, что темпы наступления России в Украине замедлятся в течение ближайших нескольких месяцев, поскольку российская армия исчерпает свои ресурсы.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне саммита G7 в Германии, пишет Sueddeutsche Zeitung.

Джонсон отметил, что российские силы продвигаются вперед на восточном Донбассе, но несут большие потери.

"Наша военная разведка считает, что в ближайшие несколько месяцев Россия может прийти к такому моменту, когда уже не будет продвижения вперед, потому что она исчерпала свои ресурсы. Тогда мы должны помочь украинцам изменить динамику", - сказал Джонсон.

"В той мере, в какой украинцы способны начать контрнаступление, его следует поддержать. Оборудованием, которое они требуют от нас", - добавил британский премьер.

На вопрос, как будет выглядеть победа Украины или поражение Путина, Джонсон ответил, что необходимо как минимум восстановить статус-кво, который был до 24 февраля, и вытеснить российские войска с захваченных территорий.

Как сообщал УНИАН, сейчас на Донецком направлении оккупационные войска пытаются продвинуться в направлении города Бахмут и установить контроль над городом Северодонецк.