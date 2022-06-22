Действия российских оккупантов на Донбассе свидетельствуют, что перед ними там сейчас стоят три цели.
Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала.
Целями врага эксперт выделил такие:
- полный захват Северодонецка;
- подход к Лисичанску, вероятно, со стороны юга;
- движение со стороны Попасной и попытка установить контроль над трассой Лисичанск - Бахмут. Также враг намерен соединиться с другой группой войск на востоке.
"Приблизительно такая там сейчас ситуация. Очень сложная, ведь наши силы под яростным давлением противника. Но борьба продолжается и там идут боевые действия", - добавил аналитик.
Ранее военный эксперт Олег Жданов отметил, что ВСУ имеют все шансы удержать Северодонецк и Лисичанск.