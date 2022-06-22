Военный эксперт описал ситуацию на восточном фронте.

Действия российских оккупантов на Донбассе свидетельствуют, что перед ними там сейчас стоят три цели.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала.

Целями врага эксперт выделил такие:

полный захват Северодонецка;

подход к Лисичанску, вероятно, со стороны юга;

движение со стороны Попасной и попытка установить контроль над трассой Лисичанск - Бахмут. Также враг намерен соединиться с другой группой войск на востоке.

"Приблизительно такая там сейчас ситуация. Очень сложная, ведь наши силы под яростным давлением противника. Но борьба продолжается и там идут боевые действия", - добавил аналитик.

Ранее военный эксперт Олег Жданов отметил, что ВСУ имеют все шансы удержать Северодонецк и Лисичанск.

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