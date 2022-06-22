Россия сосредоточила все усилия на захвате Донбасса.

Террорист Игорь Гиркин признал большие потери оккупантов в боях с украинской армией.

Об этом он рассказал в своем постоянном блоге.

"Потери, как на большой серьезной войне... Афганистан уже давно отдыхает. По крайне мере, по темпам несения потерь уже давно отдыхает. С самого начала", - рассказал боевик.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на захвате Донбасса. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк. Вчера, 21 июня, русские войска оккупировали ряд близлежащих сел.

По мнению аналитиков из американского Института изучения войны, в ближайшую неделю РФ попытается атаковать Лисичанск. Как отмечает, в свою очередь, Генштаб оккупанты уже приближаются к городу, территория под огнем.

Кроме того, россияне пытаются возобновить наступление на Славянск.

Агрессии Путина помогает и Беларусь. Украинские военные заметили ведение силами республики разведки на границе с нашей страной.

Если президент России "дожмет" Лукашенко вступить в войну против украинского государства, то беларуская армия может сформировать ударную группировку и начать активные боевые действия на протяжении месяца, говорили ранее эксперты.

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