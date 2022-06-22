Противник активно применяет ствольную и реактивную артиллерию.

Российские оккупанты проводят штурмовые действия в районе Славянска, чтобы улучшить свое тактическое положение. А на Харьковщине враг пытается сдерживать Силы обороны Украины и не допустить их выход к государственной границе.

Такой информацией поделился пресс-центр Генштаба ВСУ в традиционной вечерней сводке с фронта.

"На Слобожанском направлении противник штурмовыми действиями пытается улучшить тактическое положение своих подразделений в районе города Славянск. Применял ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Богородичное, Новая Дмитровка, Новопавловка, Курулька, Долина, Пришиб, Краснополье, Вернополье, Родное, Червоное, Шнурки, Красная Поляна, Карнауховка, Большая Камышеваха и Семиланное", — сказано в отчете Генштаба.

На Харьковском направлении оккупанты сосредоточили основные усилия на сдерживании Сил обороны Украины. Враг пытается не допустить выхода украинских защитников на государственную границу.

Артиллерийские подразделения РФ совершали обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Байрак, Перемога, Коробочкино, Шевеловка, Рубежное, Лебяжье, Мосьпаново, Шестаково, Петровка, Русская Лозовая, Хрестище, Кулиничи, Уды, Старый Салтов, Верхний Салтов, Питомник, Ртищевка и Печенеги.

Напомним, россияне в течение последних недель пытаются возобновить наступление на Славянск. По словам президента Владимира Зеленского, это одна из целей армии РФ. Оккупационные войска также собирают силы для атаки на Харьков. Город сейчас находится под обстрелами — сегодня, 22 июня, от бомбардировок пострадали Индустриальный и Слободской районы.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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