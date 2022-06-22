Противники в Украине решили погибать на других направлениях, отметил руководитель Луганской областной военной администрации.

Российские оккупанты отказались от форсирования реки Северский Донец, поскольку боятся больших потерь.

Противники "решили погибать на других направлениях", написал в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"...орки отказались от форсирования реки Северский Донец из-за страха больших потерь, потому что они еще от "первой" Белогоровки не оправились...", - отметил чиновник.

Напомним, войска России утром 24 февраля осуществили полномасштабное вторжение в Украину. Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а позже атаковал и жилье гражданских, было много жертв и пострадавших.

Врагу удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на востоке и юге нашей страны. Позже враги пошли в наступление на Донбассе.

В мае стало известно, что на Луганщине украинские военные уничтожили понтонные переправы оккупантов через Северский Донец в районе Белогоровки, с помощью которых враги пытались перебрасывать технику и личный состав.

Вооруженные силы Украины давали достойный отпор противникам. В Генштабе нашей армии поделились, что по состоянию на 22 июня на территории нашего государства ликвидировали около 34 230 врагов.

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