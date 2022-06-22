Российские оккупанты отказались от форсирования реки Северский Донец, поскольку боятся больших потерь.
Противники "решили погибать на других направлениях", написал в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"...орки отказались от форсирования реки Северский Донец из-за страха больших потерь, потому что они еще от "первой" Белогоровки не оправились...", - отметил чиновник.
Напомним, войска России утром 24 февраля осуществили полномасштабное вторжение в Украину. Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а позже атаковал и жилье гражданских, было много жертв и пострадавших.
Врагу удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на востоке и юге нашей страны. Позже враги пошли в наступление на Донбассе.
В мае стало известно, что на Луганщине украинские военные уничтожили понтонные переправы оккупантов через Северский Донец в районе Белогоровки, с помощью которых враги пытались перебрасывать технику и личный состав.
Вооруженные силы Украины давали достойный отпор противникам. В Генштабе нашей армии поделились, что по состоянию на 22 июня на территории нашего государства ликвидировали около 34 230 врагов.
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