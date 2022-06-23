ВСУ нанесли несколько успешных ударов по врагу в Херсонской области.

Российские оккупанты могут уже в ближайшие дни захватить Лисичанск. Захватчикам не хватает сил для успеха в боях с украинской армией.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

По мнению аналитиков, системы противовоздушной обороны РФ на востоке Украины мешают работе украинских беспилотников, поэтому ВСУ сократили воздушные операции. В то же время украинцы остаются активными в других районах. К примеру, ВСУ нанесли несколько успешных ударов по врагу в Херсонской области.

Кроме того, "российским войскам не хватает численности и силы для успеха в боях в Украине", а командование продолжает принудительную мобилизацию, которая негативно влияет на моральный дух и дисциплину мобилизованных.

Как ранее сообщал УНИАН, Тошковка в Луганской области полностью оккупирована россиянами, оккупанты пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины.

Глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко заявил, что в Северодонецке не прекращаются уличные бои.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские военнослужащие мужественно защищаются от оккупантов и в будущем могут освободить захваченную часть Донбасса.

При этом аналитики сообщили, что российские войска имеют определенный успех в продвижении к Лисичанску с юга. Существует угроза атаки на окрестности Лисичанска в ближайшую неделю.

В свою очередь глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай указал, что российские военные приближаются к Лисичанску, город под обстрелами.

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