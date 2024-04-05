Местные власти заявили, что пострадали 8 человек, проводивших следственные действия.

В Ростовской области во время следственных действий сдетонировало взрывное устройство на одном из дронов, атаковавших этой ночью регион.

Об этом сообщает местный губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале. По его словам, это произошло в Морозовском районе, неподалеку от аэродрома. Сдетонировал "упавший" ночью беспилотный летательный аппарат.

"Пострадали, по предварительным данным, восемь человек. Они проводили следственные действия на месте падения беспилотников. Раненые доставлены в районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. В Морозовск направлены дополнительные бригады медиков", - добавил Голубев.

Атака дронов на аэродром в Ростовской области: что известно

Напомним, этой ночью в сети сообщили о мощных взрывах в районе военного аэродрома в Морозовске Ростовской области.

Местные власти заявили, что российская противовоздушная оборона сбила более 40 воздушных целей, была повреждена электроподстанция. Гражданские не пострадали.

По данным источников УНИАН, операцию проводили Силы обороны и Служба безопасности Украины. В результате налета на аэродром уничтожены не менее шести российских самолетов, еще восемь - повреждены.

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