Еще 8 самолетов получили существенные повреждения.

Служба безопасности Украины вместе с военными и Силами обороны Украины успешно осуществили атаку на аэродром Морозовск в Ростовской области Российской Федерации, в результате которой уничтожено не менее 6 самолетов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили проинформированные источники. В частности, на аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

По данным источников, именно такие самолеты Россия использует для того, чтобы сбрасывать управляемые авиационные бомбы по позициям ВСУ и прифронтовых украинских городах.

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Как отметили источники, результаты совместной спецоперации впечатляют - уничтожено не менее 6 военных самолетов РФ, еще 8 получили существенные повреждения. Помимо техники, около 20 военных в рядах российских захватчиков стали "двухсотыми" или "трехсотыми".

"Это важная спецоперация, которая значительно сократит боевой потенциал рашистов", - отмечает источник в СБУ.

Что известно о взрывах в Морозовске

В ночь на пятницу, 5 апреля, громкие взрывы прогремели в Морозовске Ростовской области. Как известно, там дислоцируется военный аэродром оккупантов.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что Морозовск якобы атаковали 40 беспилотников. Утром Минобороны РФ заявило, что сбило ночью 53 "киевских" БПЛА. Также в сети распространялся ролик о том, как россияне зафиксировали ночью "дрон с музыкой".

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